桃園榮民之家7日請清涼辣妹熱舞，讓阿公撫摸胸部及私密處，引發不少網友熱議，事後安養院也致歉，表示未來辦活動會更加謹慎，精神科醫師沈政男直言，安養院上演脫衣舞沒什麼不好，因為只要能激發長輩興趣的活動都是好的，他認為安養院的用心值得讚許，還建議下次應改請猛男，讓阿公阿嬤換換口味。

沈政男今（11）日凌晨於個人臉書指出，2014年美國的安養院就曾上演猛男秀，當時不少老人家看得心花怒放，家屬認為活動內容不妥，一狀告到法院，但沈政男說，他過去演講失智與長照議題時，都會引用美國阿嬤依偎在猛男身上的畫面，「因為這是帶領失智活動的最高境界」。

沈政男表示，給失智老人家帶活動最困難的就是引發他們的興趣，有時準備很多節目，本以為阿公阿嬤反應會很熱烈，結果當場睡成一片，你會感到很挫折，所以任何可以讓老人家有興趣的活動，都是好活動，且清涼熱舞會有很大的功效，因為感官刺激相當強烈，保證阿公阿嬤不會睡著。

沈政男說，這類的表演也是滿足性慾管道的一種，老人家和年輕人一樣，也會有情慾需求，同時也很敬佩在安養院表演的女舞者，因從影片中可看出，她們不會因為觀眾是坐輪椅的長輩而打混，所有動作、表情仍非常到位且投入。

沈政男表示，脫衣舞者或其他情色表演，在台灣社會無法正當存在，是退步的象徵，認為這類的活動沒什麼不好，安養院的用心其實值得讚許，他建議下次應改請猛男，讓阿公阿嬤換換口味。