太平洋島國巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）當地時間今（11）日上午發生規模7.6強震，震源深度達80公里，美國海嘯預警系統一度發布海嘯警報。
綜合路透社、俄羅斯衛星通訊社報導，歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）觀測到巴布亞紐幾內亞東部紐幾內亞地區今日上午9時46分左右發生規模7.6強震，震源深度為80公里。
歐洲地中海地震中心原先偵測到規模7.7地震，後續下修為規模7.6，美國地質調查所（USGS）則指出震源深度為61.4公里，震央位在東部凱南圖（Kainantu）鎮以東67公里處。
目前當地尚未傳出傷亡，不過美國海嘯預警系統發布初步調查指出，預計「震央1000公里內的海岸會出現海嘯波」，不過後續表示海嘯威脅已經過去。
網路上陸續出現地震當下建築物搖晃、民眾逃出的畫面，當地戈羅卡大學（University of Goroka）大樓建築在地震中受損，學生從外圍拍攝的畫面顯示，水泥石塊散落一地，窗外鐵架也掉落地面，拍攝畫面的學生驚呼連連。
網路上也出現超市貨物從貨架上掉落、地震後土壤液化的畫面。
（持續更新）
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