民進黨台北市長候選人陳時中爭議連連，近日其競選團隊被發現由網紅及民進黨政二代組成，再度引起討論。國民黨立委賴士葆直言，「把國家當我家」本是民進黨創黨前輩們最痛恨的事情之一，如今政二代卻活躍於選舉舞台上，令人不勝唏噓。

國民黨台北市議員徐巧芯日前公布陳時中競選團隊清單與通訊錄，被發現包括內政部長徐國勇、法務部次長蔡碧仲、司法院長許宗力等人的孩子都在團隊中，引起各界討論；陳團隊則回嗆此行為涉及違反個人資料保護法，要求徐撤下臉書照片並對受到侵害者道歉。

賴士葆昨（10）日在臉書指出，民進黨創黨前輩相當痛恨的黨國裙帶關係之一正是「把國家當我家」，但如今在總統蔡英文派系操作及陳時中的選舉舞台上，政二代們卻表演的淋漓盡致，「與創黨之初短短數十年對照，不勝唏噓卻又莞爾無比。」

國民黨立委鄭麗文日前也說，民進黨一直自稱是庶民代表，過去不斷攻擊馬英九、連勝文與蔣萬安等人是政二代，如今卻稱「不需要對年輕人掛上標籤？年輕人有自己的選擇」，怒批「民進黨的年輕人就是尊重！別人的小孩就是爛？」