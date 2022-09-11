中颱梅花預計上午8時30分發海上颱風警報，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，颱風今天強度可能再略增強，但暴風圈再擴大的可能性不高，結構偏向小鋼炮，風雨集中在暴風圈內，北上時會減速路徑呈S型，暴風圈邊緣可能掠過東北角近海，不排除發布陸警，預計降雨將集中在台中以北到宜蘭一帶。

梅花颱風目前位於台北東南方約500公里的海面上，以每小時7轉4公里的緩慢速度，向北北西進行，吳聖宇在臉書指出，目前梅花為中度颱風，外觀雲型為6字型，標準的北進型態，結構看起來蠻完整的，環流紮實，風雨集中在暴風圈內，半徑並不大，在150公里左右，暴風圈外的外圍環流雨帶不是特別明顯，依照預報模式的預測，颱風今天可能更加內縮，強度再增強一些，但是暴風圈再擴大的可能性不高，從這樣的結構來看，偏向小鋼炮型，暴風圈內外的風雨差異大。

暴風圈邊緣可能在東北角近海掠過，不排除發布陸警。(翻攝自吳聖宇臉書)

吳聖宇表示，今天（11日）颱風進入台灣以東之後逐漸減速，由於有利於梅花颱風在高壓帶西側持續北上的引導力量不是特別強，因此模式預報普遍預測梅花颱風從今天起到周二（11至13日）這3天會在台灣以東緩慢北上，而且北上過程中跟大陸華北到長江中下游一帶西風槽轉變成的割離低壓之間會有互動，導致北上的路徑預測呈現彎曲的S型，要等到周三（14日）太平洋高壓跟西風脊相位錯開，高壓再度西伸，轉變為東西向，才會讓梅花颱風開始加速，並趨向大陸長江口。

吳聖宇表示，依照目前預報路徑，上午8時30分氣象局會先發布東部、東北部海面的海上颱風警報，至於是否發布陸上警報還有待觀察，暴風圈邊緣可能在東北角近海掠過，因此不排除有發陸警機會。

降雨部分，吳聖宇說以這樣的路徑來看大概都集中在台中以北到宜蘭一帶，尤其是雪山西側區域，應該會是雨量最多的地方，其次是台中、南投等中部的山區可能累積較多雨量，其他地方受影響就比較有限，除非颱風更接近，不然降雨不多。西半部、東北部沿海會有7-9級強陣風發生機會，雖然這颱風路徑跟軒嵐諾很像，但是風場範圍小了很多，西半部地區不至於提早起風，風勢的狀況應該也不會像軒嵐諾時那麼大。