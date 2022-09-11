美東龍頭洋基11日狠狠教訓了老對手光芒，演出難得一見的「開賽連7安」灌進6分，終場10比3大獲全勝。「法官」賈吉（Aaron Judge）沒敲全壘打，3安猛打賞仍是贏球功臣。慘遭痛打的先發投手是去年效力洋基的克魯伯（Corey Kluber），他短短0.2局退場，被敲8安失掉6分。

洋基唐納森（Josh Donaldson）表示克魯伯今年對戰洋基表現傑出（4戰都是優質先發），今天算是讓他知道厲害了。洋基首位打者賈吉開場就是一壘打，接下來依照棒次，史坦頓（Giancarlo Stanton）、托瑞斯（Gleyber Torres）、唐納森、卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）、安杜哈（Miguel Andújar）、奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa），居然連續7棒都擊出一壘打，本季專剋洋基的克魯伯一下子成為「安打製造機」。

Came out swingin' 💪 pic.twitter.com/8QqLkzsEFP — New York Yankees (@Yankees) September 10, 2022

唐納森的「一壘打」實際上飛到右外野圍牆上才掉回場內，唐納森以為是全壘打所以慢慢跑，結果主審看完重播維持安打的判決。唐納森第2局又打到同一個方向，這次飛出牆外成為陽春炮。

大聯盟前次「開賽連7支一壘打」是1988年的皇家，距今已34年。光芒一路苦追失敗，8局下派出捕手貝登寇特（Christian Bethancourt）登板投球，他是真的練過而且會投四縫線速球，可飆到將近94英里（時速151公里），但他前面幾球只是隨便投，被史坦頓趁機擊出本季第25轟。賈吉連續7戰上壘3次，追平前輩米奇曼托（Mickey Mantle）65年前創下的個人紀錄。