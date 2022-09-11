一名何姓男子心術不正，去年12月間連續於新北市搭乘客運時對偷摸女乘客的屁股，遭到性騷擾的2名女子均報警提告。新北地院審結，依犯性騷擾等罪，應執行拘役80日，得易科罰金8萬元。可上訴。

判決書指出，何男去年12月4日間晚間11時許於新北市搭乘644號路線公車，行經新店郵局前，何男便走近同車的女乘客A，伺機伸手觸摸A女的屁股1次，隨即下車。

同年月24日間晚間9時許，何男搭乘930號路線公車，於行經耕莘醫院時，同樣偷偷接近女乘客B，趁B女來不及注意時，接續伸手觸摸B女的屁股2次，經由A、B報警提告，警方移送新北地檢署處理。

何姓男子去年12月間接續在公車上亂摸2名女子的屁股。（示意圖／Shutterstock）

何男接受偵訊時認罪，檢察官核對A女與B女在警詢時的指訴，以及公車監視器錄影畫面、B女拍攝的影像2張、員警職務報告書、板橋分局板橋派出所陳報單等證據，堪認何男犯行，依違反性騷擾防治法將其起訴。

新北地院審結，認定何男僅為了滿足個人私慾，不尊重他人身體自主權利，在公共場所的公車上，趁A、B女不察之際偷摸臀部，嚴重影響被害人的身心；考量何男尚未與2名被害人達成和解等情狀，依犯性騷擾防治法第25條蒂1項之性騷擾等2罪，各處拘役40、50日，應執行拘役80日，得易科罰金8萬元。可上訴。