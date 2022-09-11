美國聯準會（Fed）9月20-21日召開政策會議，Fed理事華勒（ Chris Waller）等多位Fed官員近來公開發言，呼籲9月應再大幅升息以對抗高通膨。為使通膨率重返2％目標，華勒主張升息政策應持續到明年。

華勒9日在維也納演說時呼應Fed同僚的觀點，主張9月例會大幅調高政策利率，這麼做顯然能限制需求。

華勒表示，雖然7月通膨有放緩跡象，但說通膨明顯降溫言之過早。他在講稿中說：「通膨要回到2％目標，我預計還得花些時間，聯邦公開市場委員（FOMC）應維持緊縮貨幣政策到2023年。」

華勒也認為，Fed還有升息空間，理由是對於美國經濟今年上半衰退的疑慮已經消退。他提到，經濟成長雖因Fed升息放緩，但數據顯示消費支出在第三季回溫。華勒指的是7月零售額，排除波動大的能源價格月增0.7％。

華勒雖未明確喊出9月升3碼（75個基點），但據芝商所的聯準會觀察工具（Fedwatch Tool），交易員預測Fed9月升息3碼的機率，從1周前的57％竄升到90％。

若9月例會一如市場所料升3碼，將是Fed自3月啟動升息循環以來，連續第三次升幅達75個基點，到時聯邦基金利率將是2008年首度升到3％之上。聯邦基金利率目前在2.25％～2.5％區間。

向來被視為Fed鷹派大將的聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard），重申希望9月例會升3碼的立場。他表示，近日數據顯示就業成長仍強勁，更堅定他大幅提高借貸成本的信念。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George），對美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）發表評論時，雖未指明9月例會應該升多少，她偏向漸近式且有目的性的升息。

經濟學家和投資人預期，政策利率升到4％之上以前，Fed是不會停下升息腳步。