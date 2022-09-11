美股因聯準會（Fed）放鷹及經濟展望欠佳連跌數周後，上周出現技術性反彈，9日道瓊指數收高逾300點，三大指數周線中止連三黑，一個月來首見收紅。本周將公布美國8月消費者物價指數（CPI），預料通膨會繼續降溫。

美股自8月中起就承受強大賣壓，與Fed續唱鷹調及歐洲、中國經濟放緩有關。Fed主席鮑爾矢言壓制通膨，即便美國家庭和企業因此感到痛苦，此鷹式發言升高Fed9月例會再升3碼的預期。

分析師表示，上周美股反彈是對之前市場超賣的回應。投資人對通膨和Fed升息激進程度的不確定性仍高，導致恐慌性拋售。

Natixis Investment Managers Solutions s首席投資組合策略師賈納西維奇（Jack Janasiewicz）指出：「我們看到股市像這樣略為反彈，其實並不意外，技術性的成分居多。」

9日道瓊工業指數收漲377.19點或1.19％，報32,151.71點。標普500指數收高1.53％，以4,067.36點作收。那斯達克指數收漲2.11％，收在12,112.31點。

三大指數在買盤力拱下，終於中止連跌三周的頹勢，上周道指、標指和那指，分別周漲2.7％、3.6％及4.1％。

展望本周，投資人將靜候13日（周二）的8月CPI數據出爐，盼能見到通膨降溫。8月CPI年增率，料從7月的8.5％續降到8.1％。

富國銀行經濟學家預期，拜汽油價格回落之賜，美國通膨可望創下2020年4月疫情高峰以來的最大月跌幅。

俗稱恐慌指數的CBOE波動率指數（簡稱VIX指數），9日收在2周低點22.79，但仍高過長期平均值20。

美銀美林9日指出，截至7日當周，美國股票基金淨流出115億美元，創11周以來最大淨流出額。