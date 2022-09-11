沒想到今年夏天才歸化西班牙的美籍後衛羅朗佐布朗，竟成西班牙創造歐洲男籃錦標賽歷史紀錄的關鍵人物！靠著布朗11日在延長賽獨拿12分，西班牙102比94力挫立陶宛闖進8強，也讓西班牙成為史上首支連續21屆歐錦賽闖進8強的球隊。

「即使我來這裡時間不長，他們仍讓我融入進去，擁有那種兄弟情誼很棒，這裡真的像個大家庭，」拿28分、8助攻與3籃板的羅朗佐布朗說，「我是個普通的美國人，每天我都在學習西班牙語，外界雜音根本干擾不了我，我只關心這些傢伙對我感覺如何。」

其實西班牙在正規賽就有機會贏球，克服前3節一路落後頹勢，西班牙打到正規賽還剩15分，靠著威利赫南戈梅茲兩罰中1，取得兩分領先，立陶宛卻驚險靠著布拉茲戴基斯補籃追平，可惜來到延長賽完全看羅朗佐布朗表演，也讓西班牙仍把勝利帶走。

除了羅朗佐布朗的精采火力演出，威利赫南戈梅茲也替西班牙拿下21分、8籃板，網飛電影「必勝球探」男主角胡安赫南戈梅茲與老將費南德茲各有13分；立陶宛以庫茲明斯卡斯18分最高，布拉茲戴基斯也有17分，沙波尼亞(國王)15分、9籃板。

而德國今天也靠主力後衛發威贏球，靠著薛洛德貢獻22分、8助攻與4籃板，法蘭茲華格納(魔術)與毛多洛各有14分，德國85比79淘汰蒙特內哥羅闖進8強，對手將是「字母哥」阿提托康波領軍的希臘與捷克之戰的勝隊。