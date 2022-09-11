中秋連假最後1天，國民黨新竹市長參選人林耕仁來到巨城參加元極舞慶生會，針對前新竹市長林智堅回香山固樁，林耕仁則酸說，林智堅先前向關聖帝君報告說不會離開桃園，現在又回新竹選舉，難道連神明也要騙？

林耕仁11日在副議長余邦彥、市議員蕭志潔、段孝芳、吳青山、議員參選人吳旭豐等人陪同下，參加元極舞慶生會，向學員們道早安。林耕仁說，運動可鍛練身體，能自己變年輕、保有能量，因此他提倡「運動城市」，未來會以市民需求為中心，全力支持推動元極舞等體育賽事。

針對柯文哲來新竹助選，未來是否也會邀請大咖來站台？林耕仁則回應，無論黨中央還是國民黨其他縣市參選人，都很關心新竹選情，也時常交換意見，時機成熟，一定會邀請他們來新竹，以區域聯合治理模式來共同串連。

但林耕仁也強調，「市民才是我的大咖，」強調自己是土生土長新竹人，市民更關注的是與參選人之間的連結，以及端出怎樣的市政願景，帶領城市向前行，因此他真正想做的，是續走基層、提政見、參加問政說明會，直接面對民眾。

至於外傳林智堅回香山固樁，林耕仁則說，新竹人很「惜情」，中秋是團圓的日子，雖然林智堅前一陣子辭職成為桃園人，新竹市民還是歡迎他回來團圓。

不過，林耕仁也質疑，先前林智堅也曾向關聖帝君報告，雖已經離開選舉戰場，要投入捍衛個人清白的戰場，但絕對不會離開桃園，如今離開桃園又回到新竹幫忙選舉，是連神明都要欺騙嗎？