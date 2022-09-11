國際半導體產業協會（SEMI）公布最新「全球半導體設備市場報告」（WWSEMS），指出2022年第二季全球半導體製造設備出貨金額達264.3億美元，較首季246.9億元成長7％、亦較去年同期248.7億元成長6％。

「全球半導體設備市場報告」匯總SEMI和日本半導體設備協會（SEAJ）旗下會員資料，提供每月全球半導體設備產業訂單及出貨相關統計數據。以地區觀察，台灣第二季半導體製造設備出貨金額以66.8億美元稱冠，且季增達37％、年增達32％。

中國大陸以65.6億美元居次，但季減達13％、年減達20％，衰退幅度為各市場中最高。韓國以57.8億美元位居第三，季增12％、但年減13％。第四名的北美為26.4億美元，季增1％、年增達57％。

而歐洲市場18.6億美元，季增達46％、年增達1.62倍，成長幅度稱冠各市場。日本為16.5億美元，季減13％、年減7％。其他地區合計為12.5億美元，季減3％、但年增達50％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分析，隨著半導體業界持續提升晶圓廠產能，市場預測普遍看好今年設備支出持續成長。其中，第二季台灣市場成為支出排名第一的市場，季增幅度亦僅次於歐洲市場。