南韓演藝圈近來一名40多歲知名男演員吸毒被捕，且初步毒品檢測為陽性，引起一片譁然，由於報導提及演員資訊且是主演等級，引起網友好奇事主身分，原本大家猜測是李茂生，不過隨著他的公司跳出否認，轉而猜測應是另一大咖朴海鎮，對此，朴海鎮經紀公司也緊急否認，目前他的IG現已轉為私密狀態。

根據南韓論壇爆料，近來有40多歲大咖男演員因吸毒案件被捕，事主不僅是2006年出道、還曾演多部知名電視劇主角。由於現年42歲的男演員李茂生，正好是2006年踏入演藝圈，出演過30多部作品的他，這幾年更靠著《夫妻的世界》再創演藝巔峰，諸多條件相符下，因此被不少人認為涉入這起吸毒案件。

《夫妻的世界》李茂生被點名涉毒，經紀公司第一時間跳出否認。(圖/李茂生 IG)

李茂生所屬公司昨日(10)火速用官方IG澄清，內文表示「網路不少40多歲男演員涉毒的謠言，經了解，此吸毒案與李茂生演員毫無關聯，因此會對造謠者祭出法律手段」；另一被點名的朴海鎮，所屬經紀公司則回應，強調朴海鎮與吸毒案並無關連，同樣會對造謠者祭出法律手段，也解釋IG帳戶轉私密，是因換經紀公司正在交接。

朴海鎮因2006年出道及主演等級咖位，同被點名疑似是涉毒男星。(圖/遠得要命的愛情、現在開始是Showtime 劇照)

朴海鎮的IG帳戶貼文全被清空。(圖/朴海鎮 IG)

對此，網友轉為猜測是40歲的朴海鎮，因為他也是在2006年憑藉《傳聞中的七公主》出道後，期間在近30部作品擔任主演級角色，更可疑的是，朴海鎮IG正好於10日吸毒案爆發後，突然轉為私密狀態，目前IG頭像、粉絲數，以及貼文全被清空，因而才會被注意到。

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