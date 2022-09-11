偏鄉學校不易聘到英語教師，教育部國教署委託中央大學遴選專業英語師資，透過「遠距直播共學」模式，鏈接偏遠地區學童的英語教學，3年累積協助12縣市、64所學校、1080位學生，並計有21位優秀英語教師加入計畫，為偏鄉英語教育付出熱忱與用心。

一位參與這項中央大學辦理的「英語課程遠距教學研究計畫」的兼任教師表示，在接觸遠距教學前，完全不知道偏鄉教育的狀況，參與計畫讓他深刻感受到偏鄉教育的困境與難題，所以也讓他更樂於投入英語遠距教學工作，以期能夠幫助更多偏鄉的孩子。

另一位參與計畫的教師則表示，他的教學生涯都在偏鄉學校服務，很清楚偏鄉學校與學生所遭遇的困境。這項計畫符合他心目中的教學理想，而透過遠距教學的磨練，也可以更加提升自己的教學能力，讓自己有足夠能力幫助偏鄉孩子學好英語，因此一受到邀請便毫不猶豫地加入，迄今已讓許多偏鄉孩子愛上英語。

教育部國教署說，有學生參加本計畫後，在全國性英語考試中有顯著進步，參加縣市政府舉辦的英語朗讀比賽獲特優、英語說故事比賽獲優等、英語讀者劇場獲甲等亮眼成績。

教育部國教署指出，未來英語課程遠距教學計畫將持續彙集優秀英語教師的專業能量，讓更多有需求的偏遠地區學校加入計畫，為偏鄉學童的英語教學持續努力。更期待用鏡頭縮短老師與學生的距離，為弭平城鄉差距持續努力。