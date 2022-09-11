烏克蘭正妹YouTuber林佳娜長相甜美、有高䠷婀娜身材，來台發展多年後，受到許多粉絲喜愛，日前隨祖雄回馬來西亞時大方拍片認愛，讓兩人從P友發展成戀人，受到許多人祝福；日前已回台的他們前往墾丁度假時，佳娜昨（10）日在社群限動發佈出水芙蓉畫面，使祖雄忍不住直接親吻，放閃味十足。

身高170cm佳娜大方敢言個性受到觀眾喜愛，自從認愛祖雄後，2人戀情一直是網友關注焦點，除了祝福外，也有酸民不看好從p友成戀人關係，但佳娜始終正面以對，而從馬來西亞回台的兩人，日前前往墾丁度假過中秋節，昨（10）日佳娜在IG限動PO出和祖雄玩水畫面，兩人在水中玩起頭接泳圈遊戲，而佳娜接完泳圈後，轉身游向鏡頭一躍而起，使她連身泳衣大幅滑落，讓她的飽滿曲線頓時走光，此時祖雄也游到她身旁，兩入相視而吻隨時放閃。

祖雄與佳娜趁著中秋前往墾丁度假。（圖/_tatiana_lin IG）

祖雄與佳娜在墾丁度假時也體驗路邊攤遊戲「吊單摃」，畫面中見到祖雄在一旁扶腰撐起佳娜協助固定位置後，佳娜雙手吊在單摃上挑戰，只要達到攤商規定的秒數，就可拿到禮物，而當佳娜雙手吊單摃時，她穿的紅色貼身T露出黑色蕾絲內衣，使她身材曲線畢露。

佳娜挑戰吊單摃。（圖/_tatiana_lin IG）

祖雄與佳娜認愛後也大方接受網友提問，日前有網友好奇兩人一周愛愛次數，兩人很坦承比了4次，但佳娜還加碼自爆說「熱戀的時候，光是一天就可以2到3次，因為有新鮮感，不知道為什麼就是隨時都很想激戰，有時候看電影就受不了，就拉他去房間」，但佳娜感嘆的透露，現在會因為其他小事受到影響，比如唸書很累等原因，畢竟兩人也不是整天沒事做，這些會影響到愛愛生活。