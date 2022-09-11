隨著籃網明星前鋒杜蘭特確定續留紐約打球，原本傳出對於招募杜蘭特很感興趣的太陽總經理詹姆斯瓊斯，11日公開坦承雙方確實進行過交易杜蘭特的協商，「因為籃網想讓杜蘭特繼續留在那裡，也讓我們充分理解這一點，這就是為什麼杜蘭特仍在布魯克林。」

「我們跟籃網討論過他們想要的東西，以及他們想要做什麼，但到了最後，我想我們跟大部分球隊一樣，什麼結果都沒有得到，」詹姆斯瓊斯表示，「所以我們跟籃網沒有進行太多關於杜蘭特交易案的討論，雙方根本沒有太過深入的討論。」

這也是為何杜蘭特自從今年7月自由市場開放後，隨即跟籃網提出交易申請，甚至列出太陽與熱火成為他有興趣加盟的球隊，卻遲遲沒有任何下文主因，畢竟籃網高層立場相當堅定，他們不想放走杜蘭特，就算其他球隊提出怎樣籌碼也不考慮。

詹姆斯瓊斯今天也提到新秀卡麥隆強生的續約狀態，「我們正在討論續約當中，強生對我們來說，是非常重要的一部分，看到他過去幾年的進步，尤其是上個球季，這讓我們非常開心，現在他已經準備好繼續前進了。」