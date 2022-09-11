消防人員到場戒備。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄三民區鼎新路上，有民眾於11日8時10分許通報現場傳出異味，消防局獲報出動3車8人前往，現場測得可燃性氣體數值，立刻於現場協助灑水警戒，警方也於周遭拉起封鎖線，疏散民眾並在場維護交通安全，以及通報環保局到場檢測中。

環保局指出，今早鼎新路有民眾通報水溝有異味，稽查同仁接到通報後到場，採取空氣中樣品，經過FTIR（傅立葉轉換紅外線光譜儀）化驗分析，發現異味成分有高碳素烷類，研判異味來源可能是溶劑或是燃料油，同時採取水中樣品送驗比對分析，後續將積極巡查確切汙染來源。