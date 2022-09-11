慈濟慈善事業基金會執行長顏博文近日受訪時，談及去（2021）年採購新冠肺炎疫苗的秘辛。對此，國民黨台北市議員徐巧芯11日直言，顏博文提到的許多狀況，與前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中當初的說法不同，她特別整理當中有出入的3點提出質疑。

首先，由慈濟、台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗，首批運抵台灣時，外箱的「復必泰」布條突然消失，陳時中解釋是台積電要求拆除，但顏博文在《聯合報》專訪中透露，BNT亞洲疫苗代理權為上海復星所有，對兩岸來說相當敏感，經協商後，疫苗外包裝不可有復必泰的中文標籤，但當時疫苗抵台後，不僅部分標籤仍有復必泰字樣，甚至還出現復必泰布條，因此得將布條扯掉政府才肯簽收。

再來，徐巧芯指出，全台灣最缺疫苗時，陳時中與相關政府官員強調未阻擋民間團體購買疫苗，但顏博文於專訪中表示，當時許多政界、工商大老致電勸阻，甚至與政府溝通時，還有官員直白地說這件事（購買疫苗）不用想了。

至於第3點則是陳時中一直到現在仍堅持疫苗價格必須保密，但顏博文此次受訪卻直接說明，當時3個單位一起採購的1500萬劑BNT疫苗，慈濟負責500萬劑，花費金額約1.75億元美金。

「天黑請閉眼，天亮請睜眼，你覺得誰是狼？」徐巧芯說，自己選擇相信在最危急時刻購買BNT幫助台灣人的慈濟，「這局大家一起把陳時中這匹狼票出去！」