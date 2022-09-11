第30屆U18世界盃在佛羅里達州開打，尋求衛冕的中華隊首戰先因雨延後6小時開打，最終也贏得驚險，先發投手黃保羅主投5局飆7K僅失1分，7局下靠著邱鑫再見安打，以2比1險勝義大利。

中華隊首戰原定要碰上巴拿馬，卻因為對手簽證問題無法順利入境美國，該場比賽延期，因此對義大利之戰變成第一戰。而這場與義大利的比賽原訂台灣時間10日晚間11時開打，卻因準備開打時下起大雨延後開打，直到11日5點15分才進行。

今年在中職選秀會被富邦悍將首輪選進的黃保羅登板連續解決11人次，4局上2出局後才被敲二壘安打，但他立刻用三振化解，最終用72球投5局，投出7次三振、1保送，僅被敲2支安打、失1分。

6局上義大利靠安打追平比分，1比1局面來到7局，中華隊最後1任投手林盛恩續投，雖對該局首棒打者就投出觸身球，先用雙殺化解，後來又連丟2保送，最後用三振化解危機，後援1.1局力保不失。

7局下中華隊最後進攻機會，黃劼希二壘安打開啟攻勢，代打鄭俊瑋或故意四壞球保送，形成無人出局、一二壘有人，邱鑫一棒敲出右外野再見安安打，也為衛冕之路開紅盤。

正式比賽開打前，中華隊提早赴美與其他球隊進行熱身賽，當時打擊調整狀況不錯，反而是投手有2位可能還需要再調整，沒想到首戰面對義大利卻贏得辛苦，中華隊總教練周宗志認為，主要是前二局沒保握住機會制造大局是比較可惜的部分，「第一場大家都還有點放不開，希望今天贏了之後大家可以放開來打。」

這次中華隊要尋求連霸，周宗志希望球員不要一心只想著冠軍，「一場一場打，不要因為想著冠軍讓壓力太大，只要把內容打好，相信結果不會太差。」今天晚間11點中華隊又要迎來比賽，預賽第2戰將碰上澳洲，預計推出孫易磊先發。