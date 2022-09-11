中颱梅花上午發布海上颱風警報，周一、二距離台灣最近，暴風圈有機會掠過東北角沿海，氣象粉專台灣颱風論壇指出，梅花如果能把基本環流鞏固住，帶來的雨勢恐怕不會少於軒嵐諾，北部、宜蘭地區，今天收假日就要做好防颱準備。

梅花颱風位於台灣東部海面，以每小時7公里速度緩慢向北北西進行，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風周一上午至周三（12至14日）清晨最靠近台灣，暴風圈有機會掠過東北角沿海，究竟會距離台灣多近，就要看未來2天偏西的份量，路徑還有調整修正空間。

強度方面，台灣颱風論壇指出，梅花颱風正在通過暖水池，強度還會再增強一些，但抵達東部外海時，跨入冷水坑，強度就會減弱，至於減弱的幅度，就看梅花自己有無智慧了。

台灣颱風論壇表示，梅花的路徑跟軒嵐諾相似，但仍有些許不同，例如軒嵐諾靠近台灣時吃到乾空氣，環流相當不對稱，核心並未直接影響陸地，但梅花如果能把基本環流鞏固住，帶來的雨勢恐怕不會少於軒嵐諾。提醒北部及宜蘭地區，今天中秋連假收假日要做好防颱準備。