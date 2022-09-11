英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，威廉、凱特、哈利、梅根10日首度合體，步出溫莎城堡向民眾致意。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，威廉王子昨（10）日發布聲明，他表示當全世界損失了一名「非凡領袖」的同時，他失去了「奶奶」，他說女王陪伴他度過最開心以及最傷痛的時刻。在威廉發布聲明後不久，威廉、凱特夫婦也首度與哈利王子及梅根合體，四人一起走出溫莎城堡（Windsor Castle）端詳民眾悼唁女王送上的鮮花及卡片，他們也走入人群與民眾交談，獲得民眾歡呼。

英國廣播公司（BBC）報導，繼承威爾斯親王（Prince of Wales）頭銜、成為英國王室新任王儲的威廉王子10日對女王辭世發布聲明，他開頭表示，當全世界損失了一位非凡領袖時，他失去了祖母，在他為失去祖母感到悲痛的同時，他也很感謝曾經受惠女王的智慧及安慰，妻子凱特有女王的指引及支持，三個孩子能與女王共度周末、創造回憶。

威廉感性表示：「她在我最開心的時刻陪伴我，在我一生中最悲傷的日子裡伴我左右。」

他在聲明中親暱稱呼女王為「奶奶」（Grannie），「我知道這天遲早會來」，威廉表示感謝女王對家族及他個人展現的仁慈，他也代表他這一代人對女王在公眾中樹立的服務、莊嚴典範表達感謝。

「我祖母曾表示，悲傷是我們為愛付出的代價」，威廉在聲明最後指出，「我將會盡我所能在各方面支持我的父親－國王，來榮耀她的記憶。」

在威廉發布聲明後不久，威廉、凱特夫婦以及哈利王子與梅根夫婦也罕見同框步出溫莎城堡，BBC指出，這是哈利與梅根「脫英」、前往美國生活後，超過2年來4人首度在公眾場合同框。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，威廉、凱特、哈利及梅根10日罕見同框，步出溫莎城堡向群眾致意。（圖／路透社）
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，威廉、凱特、哈利及梅根10日罕見同框，步出溫莎城堡向群眾致意。（圖／路透社）

畫面顯示，這2對夫妻步出黑色轎車，4人一身黑走向溫莎城堡外，早已在現場守候的數千名群眾響起一片歡呼及鼓掌，他們先是瀏覽民眾在牆外為女王獻上的大批花束及卡片，之後步入人群致意，這時群眾又響起歡呼聲。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，威廉、凱特、哈利及梅根10日罕見合體，步出溫莎城堡向群眾致意。

前往溫莎堡為女王獻花的歌德史密絲（Amanda Goldsmith）表示她握到了威廉及凱特的手，「她好美，她和我聊了許久」，「我告訴她我為他們的失去感到抱歉，她回說『沒有女王的城堡就是不一樣』。」

民眾喬哈爾（Sukhjit Johal）說，凱特會彎下身來看看每個孩子，只要聽到有人喊她的名字，她就會轉身試著和他們說話，「就像女王一樣。」

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，威廉、凱特、哈利及梅根10日罕見同框，步出溫莎城堡瀏覽民眾獻上的花束及卡片。（圖／美聯社）
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）8日辭世後，威廉、凱特、哈利及梅根10日罕見同框，步出溫莎城堡瀏覽民眾獻上的花束及卡片。（圖／美聯社）

來自倫敦的茱莉亞（Julia）說，她近距離看到威廉及哈利，她說當天稍早查爾斯登基時威廉看起來非常嚴肅，不過和群眾見面時就露出笑容，哈利則是盡可能和更多人握手。

維亞絲（Priti Vyas）說她和哈利及梅根說到話，雖然只是簡短交談，但她感覺到這對夫妻真誠的溫暖。

BBC引述消息人士指出，四人罕見合體是威廉額外邀請哈利及梅根加入他們的行程，美國「野獸日報」（Daily Beast）也引述威廉方面的消息人士指出，威廉認為「在家族極其艱難的時刻展現團結相當重要」。

文章來源：Queen was with me at happiest and saddest times - William
文章來源：William, Harry, Meghan and Kate on walkabout outside Windsor
文章來源：William and Harry united in grief
文章來源：William, Kate, Harry, and Meghan Reunite for Surprise Windsor Walkabout, Delighting Crowds
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