擁有自己房子是不少人的夢想，一名女網友表示，男友因父母中年才買房，現在還在繳房貸，所以打消買房的念頭，想要一輩子租房子，令她傻眼問「我第一次聽到有人要租房一輩子」，貼文曝光，不少人分享經歷，有人說前男友家一直以來都是租房，每隔一段時間就會搬家，直言真的很辛苦。

原PO昨（10）日於論壇《Dcard》指出，和男友有結婚打算，兩人最近談到未來生活，男友說買房不在人生規劃中，想要一輩子租房子，因為他的父母也是到中年才買房，付了頭期款後，還要繳房貸，認為以後父母年老沒繳完，就變成他要扛債，所以沒辦法買房給她一個家。

原PO表示，可以一起努力存錢，創造兩人想要的生活，希望男友不要把事情想得太悲觀，但男友卻說她沒有吃過苦，令她無奈地說「我第一次聽到有人要租房子一輩子，這樣老了會不會被丟進安養院啊？」

心境曝光，引發網友討論，「哪個房東敢冒那麼大的風險，把房子租給隨時都會嗝屁的老灰呀」、「很難喔！台灣現行制度不太保護租客，即便妳遇到完美的房東，租了20年都沒發生什麼事，但突然漲房租或收回房子的可能都有」、「房租可能會越來越貴，等妳老後會發現有些房東不願意租給高齡的房客」、「我覺得男友想沒錯啊！他繳他家的房貸，你們租房，等你們老了他父母不在了，房子自然可以給你們住，不會沒房而流落街頭」、「他爸媽的貸款如果要他繳，那他爸媽過世之後房子應該會是他的，那這樣房貸就不是債吧」。

留言中也有人說，「我前男友家也都是租房，每隔一段時間就會搬家，所以家裡東西都少少的，感覺很辛苦」、「我們家就是一直在租房，我媽到現在60幾歲，還有人願意租房子給她」、「我爸媽現在60歲，還是租房子中，因房東人好，20年沒漲價」。