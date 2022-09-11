52歲中天美女主播周玉琴與64歲名嘴、政大外交系兼任副教授賴岳謙8月傳出喜訊，雙方都是二度結婚，外界紛紛好奇兩人相識到交往的過程，面對大家的熱烈關心，她在昨(10)日發文坦言：「兩個人的私事，會引來海內外華人如此巨大的關注。」除了感謝之外，她也曬出甜蜜合照，告訴大家今年中秋多了一個伴，迎來大家祝福。

周玉琴在中秋當晚發文表示，從沒想過會因與賴岳謙的感情私事，引來海內外華人如此巨大的關注，「而我們又是何德何能，竟然獲得滔滔江水般的祝福恩典。謝謝。」她也感性寫道，「如果我們真的為大家在沈悶的世界裏注入了驚喜，或是在失落與猜忌的現實裡帶來了一點盼望，雖說都是意料之外，但也真值得安慰。」

周玉琴不只PO文放閃，還不忘附上賴岳謙的合照，這也是2人公開認愛後，周玉琴首度曬出甜蜜合照，她也開心表示「今年中秋多了一個伴，河邊慢跑吹風賞月，月圓人團圓的感覺真好。」此文一出，粉絲紛紛恭喜他們，就連主持人楊月娥也留言：「珍惜緣分，把握幸福。」

最令人印象深刻的是，賴岳謙當時鍥而不捨追求周玉琴，還經常準備愛心便當，成功打動佳人芳心，周玉琴常常大讚賴岳謙的廚藝，以及各種「優點說不完」，形容對方是個有耐心、懂得包容付出的人。