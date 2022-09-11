新北中和2歲童恩恩染疫病逝，監察院立案調查，媒體報導有內部人士透露，監察院未來極可能會提出糾正案。對此，新北市議員葉元之質疑，這根本是「有罪推定」，一開始就往市府一定有瑕疵的地方推論，試圖找到理由攻擊侯政府，他希望監察院能珍惜清譽，應該更謹慎處理，秉持公正的態度去調查，而不是給綠營做文章的機會，成為政治打手。

葉元之指出，民進黨新北市長參選人林佳龍陣營發現在侯市府四年的市政上，的確難以下手，所有的質疑都被市府或選辦一一洗臉，而在政策願景上面，也沒辦法真正說服市民，反而被市民看破手腳，發現只是把台北政策拿來複製貼上。

所以，林佳龍就只好用恩恩案來大做文章，用盡方法來攻擊新北市長侯友宜，試圖挽救選情，他認為，監察院的調查市府一定都會尊重，但請綠營不應該把它成為政治口水的素材。

葉元之指出，太魯閣事故讓林佳龍引咎下台，但監察院調查報告中卻隻字不提林佳龍，反而完全看不出林佳龍有任何的愧疚感，這才是真正的冷酷無情，呼籲林佳龍陣營針對恩恩案，不要再有任何政治語言，更不要把個人的選舉輸贏，寄望在任何一位家屬的痛苦回憶上，這不只會讓你不入閣，更是不入流。