嘉柏連續兩場四大賽打進女單決賽，可惜都屈居亞軍。（美聯社）

之前從未在美國網球公開賽有比第四輪更好成績的波蘭女網球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），今年美網開打初她也抱怨了大會男、女用球不同的作法，還自己本季37連勝在7月份遭中斷後成績只有4勝4敗等場上場下考驗，今天（11日）在美網女單決賽以6比2、7比6（5）擊敗突尼西亞嘉柏（Ons Jabeur），高舉個人生涯首座美網冠軍金盃。

思薇雅蒂生涯前三次打進到四大公開賽女單決賽，都順利帶走冠軍，成為網球1968年進入網球公開賽年代以來，第7位生涯在四大賽決賽以3勝0敗或更好的成績開始的女將，已經退休的澳洲前世界球后巴蒂（Ashleigh Barty）同樣也是3勝0敗、退役美國名將莎莉絲（Monica Seles）則是7勝0敗最多。

對於美網之旅，思薇雅蒂坦言賽前沒有抱太多期望，「對我來說是遇到一段挑戰很多的時間。當然，整個美網是很不容易的挑戰，同時這裡也是紐約，發生的一切都太瘋狂了，我很自豪自己能夠處理好這龐大壓力。」

思薇雅蒂今年賽季已經累積55勝7敗、打下7座WTA巡迴賽冠軍，是WTA女網今年最佳成績。

突尼西亞在北非，因此今年7月溫布頓錦標賽也打進到女單決賽的嘉柏，不但連續兩場四大賽的單打撐到最後決賽，更是第一位晉級網球大滿貫女單決賽的首位非洲女將及阿拉伯女將，可惜連兩次無緣冠軍，她說：「我知道自己還要持續努力，也知道會在不久後的某一天獲得冠軍獎盃。」