衛福部限縮清冠一號公費使用對象引發民怨，衛福部日前決定放寬適用對象，外傳曾與民進黨台北市長候選人陳時中討論，陳時中今天坦承曾與疫情指揮中心指揮官王必勝見過面，兩人曾討論過防疫相關議題，但並非針對清冠一號。

衛福部之前下公文規定，9月15日開始只有高風險患者能使用公費清冠一號，原本只要150元健保費，民眾自費得要上千元，引發民怨。衛福部緊急召開會議後決定放寬使用條件，對於發燒、喉嚨痛、呼吸等病患，由中醫師診斷還是能公費使用清冠一號。

外傳陳時中曾與疫情指揮中心指揮官王必勝見面討論此事，隨後即決定放寬，對此，陳時中接受媒體聯訪表示，清冠一號是我們國人之光，在中醫研究所努力之下，才有這樣的一個好的東西，可以幫助很多染疫的病人，所以他在任的時候，就支持希望這樣的好東西才能讓更多人可以利用。

他說，衛福部當然有很多的考慮，他相信衛福部還是會以人民的健康為最重要的考慮。所以他相信，他不用去跟衛福去講，就知道衛福部同仁的思考方向，一定是以國民健康為第一優先。

至於王必勝，他坦承，兩人是有見過，對於相關問題也會有所討論，他認為，相關問題仍應該以國民的健康為最大且最前面的優先考量 。

不過陳時中競選辦公室之後解釋，陳時中被問及是否與有王必勝談清冠一號的事情，陳的回應並不是針對清冠這件事，而是平常會在不同場合見到面，針對防疫相關議題交換意見時，陳表達的態度都是以人民健康為優先。