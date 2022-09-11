普侯斯第696號全壘打。（MLB臉書）

紅雀「生化人」普侯斯（Albert Pujols）生涯第696轟出爐！紅雀11日對戰海盜，普侯斯擔任先發一壘手繳出3安猛打賞，包括6局下的兩分炮，暫與A-Rod並列歷史全壘打榜第4名。這是普侯斯本季第17轟，令球迷愈來愈期待他能達陣700轟里程碑。

普侯斯去年5月中意外遭到天使隊釋出，當時總教練麥登（Joe Maddon）還歸咎於普侯斯不願當板凳球員。普侯斯澄清：「我從來沒說過那樣的話。我過去兩年根本就沒有想過要成為當家一壘手，我在春訓就說了，無論什麼角色我都願意配合。」

原以為老英雄普侯斯可能晚景淒涼，沒想到好事接連發生，豪門道奇給他機會討回顏面，季外返回紅雀進行告別之旅。今年7月初，普侯斯一度跌到只有0.198打擊率、0.619總攻擊指數。在風光無限的明星賽之後，普侯斯又精神一振，這1個多月就敲了11轟，打擊率0.326，總攻擊指數1.082，看來他注定要有個不凡的謝幕方式。

普侯斯生涯從未達到過單季50轟，他屬於細水長流，7個40轟球季、14個30轟球季，這方面與漢克阿倫（Henry Aaron）相同。漢克阿倫單季紀錄僅為47轟，但他打到39歲還可以單季40轟。邦茲（Barry Bonds）除了爆炸性的73轟，生涯單季次高也只49轟，要比轟得最快仍是貝比魯斯（Babe Ruth），若從他1920年轉為全職打者開始算，他只用13季就累積600轟。