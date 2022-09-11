20220911海運受影響航次(航港局提供)

受梅花颱風影響，離島海運航線多數航線明（12）日停航，航港局呼籲民眾提前於今日搭乘航班返台。

航港局表示，受梅花颱風影響，明日（周一）除布袋-馬公及高雄-馬公正常開航外，其餘包括基隆-馬祖、台北-馬祖、蘭嶼、綠島、台南將軍-東吉等航線因海象不佳，業者已提前公告當日全數停航，小琉球9月12日全日亦僅剩上午7點1個航班由小琉球發航返台，其餘航班全數停航，航港局呼籲民眾提早於今日返台，以免滯留離島。

航港局表示，今日僅有布袋／高雄-馬公、將軍-東吉、東港／鹽埔／大鵬灣-小琉球正常開航，台東綠島航線因今日已受梅花颱風外圍環流影響，已協調業者調整航班於上午加強疏運，後續視海象及疏運情形適時開航。另因小琉球航線12日僅琉興輪上午7點1個航次自小琉球返回東港，因此航港局提醒民眾儘量利用今日航班返台，而航運業者也將在今日適時增開船班疏運。此外，台南將軍-東吉航線12日亦受影響全部停航，今日有4航次往返，呼籲民眾提早因應。相關資訊航港局除已事先連繫台東、屏東及台南縣政府協助宣導當地旅遊旅客知悉外，並同時督促業者儘速通知受停航航班影響的訂位旅客。

今明2日海運本島與離島間11條航線，台馬航線3航次全數停航；台澎航線方面，高雄馬公線11日正常開航1航次、12日預計開航1航次，布袋馬公線11日正常開航16航次、12日預計開航5航次，將軍東吉線11日正常開航4航次、12日全數停航2航次；東琉航線方面，東琉線11日正常開航50航次、12日預計開航琉球返東港1航次並停航49航次，鹽琉線11日正常開航12航次、12日全數停航12航次，鵬琉線11日正常開航2航次、12日無航班。

東部航線方面，富岡綠島線11日上午開航24航次、停航5航次，12日全數停航14航次；富岡蘭嶼線11日全數停航／6航次、12日全數停航4航次；後壁湖蘭嶼線11日全數停航6航次，12日全數停航4航次。

至於馬祖及蘭嶼部分因今日全部停航，航港局昨日即已啟動疏運，馬祖往基隆加開1航次、蘭嶼加開10航次，沒有未能搭上船班的旅客，登船狀況良好。

航港局再次提醒連假期間正在離島旅遊的民眾應留意梅花颱風路徑及航班資訊，適時調整旅程規劃，以免因航班變動影響返台時間。航港局於中秋連假期間每日下午5點公告次日本島離島間海運客運開停航的航班資訊，並於航港局官網https：／／reurl.cc／RXLEDD中秋節連假海運疏運資訊同步發布。