火車經過柵欄升起，車輛恢復通行。（吳建輝攝）

今天清晨的7點多開始恢復正常，車輛已經可以正常通行，不過現場鐵軌旁、路旁仍有許多台鐵人員不斷進出，持續監控柵欄運行情況。（吳建輝攝）

沈寂3天的大村鄉中正西路，終於有車輛通行。（吳建輝攝）

台鐵員林至花壇路段因計軸器、電纜故障導致柵欄、號誌異常，台鐵從8日起已搶修超過72小時，終於在11日傳來好消息，今天清晨7點51分左右，故障的中正西路平交道柵欄緩緩升起，台鐵人員一路測試到11點左右，目前全線正常。

台鐵彰化縣大村鄉中正西路至擺搪巷平交道路段，因計軸通信電纜受干擾，造成號誌故障，經過台鐵人員與相關專家搶修，從今天清晨的7點多開始恢復正常，車輛已經可以正常通行，不過現場鐵軌旁、路旁仍有許多台鐵人員不斷進出，持續監控柵欄運行情況。

台鐵局表示，10日在查修過程，就已經將問題點鎖定在中正西路平交道至擺塘巷平交道之間的號誌電纜，因此10日台鐵收班後，11日凌晨0時起封鎖路線，針對現場接地、電纜防護及機櫃突波抑制等進行查修，今天首班車起已經恢復正常行車。

台鐵說，目前現場仍有相關工程人員持續監控，截至上午11點左右，相關設備、柵欄、號誌等均正常，未來將針對全縣各計軸器系統，增加備援、排定期程進行預防性檢修、並落實檢修履歷，維持系統功能最佳狀態。

台鐵副局長馮輝昇則，目前全線都能正常運作，昨天工程單位重新抽換電纜線，做了防干擾回流軌等相關配置，也把繼電箱裡面的相關設備做更換，盡量減少干擾的狀況產生，目前相關運載都正常，而中秋節返鄉人流目前還算順暢，若有需要才會啟動客運系統。