前日本東京都知事石原慎太郎於2012年發動「購買釣魚台」活動，被稱為釣魚台國有化事件，今（11）日屆滿10週年。日媒表示，中國海警局船隻駛入釣魚台周邊所謂的「領海」已成常態；在外側的毗連區，也有軍艦航行等中方活動持續。儘管日本仍摸索透過對話緩解緊張，但領土問題持續刺激雙方國民感情，未見關係改善的徵兆。

共同社報導，日本外相林芳正9日在記者會上強調，「尖閣（日方對釣魚台的稱呼）是我國的固有領土，這在歷史上和國際法上都毫無疑問。」對於中方駛入釣魚台周圍12海里內、被日方宣稱為「領海」的區域，林芳正稱「局勢不容預判，極為嚴重地關切」，重申釣魚台周邊警戒監視必須萬無一失。

據日本海上保安廳透露，中國海警局船隻去年駛入釣魚台周邊「領海」的天數達40天，僅次於最多的2013年；今年截至8月底也達到25天。中國海軍護衛艦2016年6月首次駛入毗連區，包括今年7月在內，迄今總計發現4艘軍艦在毗連區航行。

日中欲藉由本月29日建交50週年之際，摸索穩定關係的突破口，繼8月的高級別對話後，探討本月在美國紐約舉行外長會談，以及尋求日本首相岸田文雄與大陸國家主席習近平年內舉行會談。然而報導稱，中國圍繞釣魚台未改強硬姿態，雙方無法預見對立消除。