民進黨新北市長參選人林佳龍10日接受電視節目專訪,認為新北市長侯友宜的民調已比一個月前低,新北市有400萬人口,只要5%上下的選票轉向,那就等於10%,就會改變選舉結果,預估選戰最後輸贏在10萬票。

對此,侯友宜選舉辦公室執行長張其強回應,剛過世的伊莉莎白女王曾說,「I have to be seen to be believed.」(我必須被看見,才能被相信),奉勸林佳龍,真的要認真跑,多被人看見,否則沒人相信你是玩真的!就以昨天中秋節來說,侯市長從早到晚,一共4個公開行程,反觀林佳龍,一個都沒有,還真的放假過中秋!真的是「讓民眾有點錯亂」,到底誰是來挑戰的?