印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，印尼蘇門答臘西部外海孟塔維群島（Mentawai Islands）今天發生規模6.1地震，沒有引發海嘯的風險。

路透社報導，BMKG說，震源深度27公里，隨後同一地區又發生規模5.3地震。當地網路媒體報導，有一人被落下的木頭砸傷頭部。

此外，巴布亞紐幾內東部外海今天發生規模7.6地震，據報造成若干災損，嚇壞當地民眾。

印尼地處太平洋火環帶，地殼板塊活動活躍，是地震最頻繁的國家之一。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110911