德國化工巨頭巴斯夫（BASF）計畫到2030年，向大陸廣東湛江投資100億歐元（約合新台幣3133億元），集團在當地的首家工廠本周開始投入營運，每年將生產6萬噸工程塑膠化合物，服務汽車和電子行業。儘管面臨大陸清零政策與地緣政治緊張局勢，這將是德國公司在大陸有史以來的最大一筆投資。

巴斯夫向法廣（RFI）表示，該集團位於大陸廣東湛江的首家工廠是一個超級項目，每年將生產6萬噸工程塑膠化合物，以服務於汽車和電子行業。該公司希望到2025年，僅使用再生能源來達成生產目標。

報導說，這家總部位於路德維希港的公司計畫到2030年向湛江投資100億歐元，而這是德國公司在大陸有史以來最大的一筆投資。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正也在北京出席了工廠開工儀式。

報導引述諮詢公司Trivium China說法稱，這絕對是不尋常的。中方發出的訊息很明確，大陸官方正在拚命吸引國際投資者。經過3年的疫情清零政策，大陸國內經濟遭受重創，當地西方企業的情緒也跌至低谷。因此，中國官媒重點報導了巴斯夫新工廠的啟動，說這代表了「大陸進一步開放的新典範」。

報導指出，許多德國公司也在考慮離開中國，前進東南亞，但這對大型集團如巴斯夫或德國汽車大公司並未造成影響。賓士（Mercedes-Benz）新總裁康松林（Ola Källenius）日前向德國《世界報》表示：「在過去十年中，最大的增長發生在中國。事實上，我們現在在那裡銷售了超過1／3的銷售額，這是一個成功的故事」。他說，要讓德國經濟在沒有中國的情況下運轉？「那絕對是幻想」。