各級學校校園防疫新制明天起實施，「以篩代隔」登場，防疫措施較以前放鬆，學校認為這是「新挑戰」。此外，教育部也宣布，刪除補習班教室採固定座位、固定成員方式及製作座位表相關規定，兒童課後照顧中心也不用再進行學生用餐座位固定。

國內疫情再起，學生確診人數每天也都2000人以上，不過教育部仍決定明天起如期實施校園防疫新制。之前只要有1人確診，班級停課3天，校園防疫新制明起實施，確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀才可入校，同班師生則是快篩陰性、無症狀，就能上實體課程。

至於大專校院，學生如果住在學校宿舍，確診者同寢室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫，大專校院生居家隔離不入校（住宿生不離開隔離宿舍），自主防疫期間不入班上課。

對於校園防疫新制，全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，多數國中小學生都已經打過一劑或兩劑疫苗，因此過去2周，學生請假狀況並沒有明顯增加，但明天起實施新制，他認為是新挑戰，會對學校運作造成什麼衝擊，有待觀察。

張信務表示，一旦新制實施，學生確診數可能又會大量增加，他呼籲家長，若小孩身體不舒服或有症狀，就不要讓他們到學校，以免造成感染擴大。而教育部也已給學校彈性，若太多學生請假，可彈性調整授課，譬如停掉實體課程，改為線上課程因應。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽則說，校園防疫新制實施後，學校會產生更多群聚感染，憂心的家長會讓小孩請假在家，以避開傳染。但若學生請假太多，勢必造成學習落後，教育主管機關及學校有必要妥善因應，以避免愈來愈多學生趕不上學習進度。

教育部除了放寬學校的防疫規定，連補習班及兒童課後照顧班也放鬆，要大家盡快恢復正常生活。教育部近日發文表示，刪除補習班教室採固定座位、固定成員方式及製作座位表相關規定，惟仍請維持社交距離及佩戴口罩。

至於兒童課後照顧中心，教育部除了表示教室不用再採固定座位外，同時刪除學生用餐座位固定，不可隨意更換位置之規定，惟仍應維持用餐環境良好通風，且飲食中仍禁止交談。