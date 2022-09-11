房價高漲，對首購族與換屋族來說，若想在機能便利的市區買宅，新成屋與預售屋不只稀缺，能買到的坪數也相當有限。此時，具有一定屋齡且有人居住過的中古屋，不只能讓買方在簽約前充分賞屋，了解格局、採光與周圍環境，且普遍較低的公設佔比，也成為房市交易的一大優勢。

不過中古屋並非全新的房屋，除了屋齡外，屋況可能也需額外重新裝修，成交價格更會隨房屋條件而有落差，永慶房屋客法部經理陳繼先提醒消費者，購買中古屋時，建議找會如實揭露屋況的誠實房仲，清楚了解房屋條件後再下決定。

陳繼先表示，影響房屋售價的因素多，即使是同一社區，不同面相景觀、不同裝潢設計、不同樓層與房間格局等條件，都會直接影響單坪價格，因此民眾在看房前，一定要先上實價登錄查詢區域的成交行情，藉此了解周邊類似房屋的交易狀況，再針對房屋條件，如屋齡、屋況、裝潢、附加家具等等，調整出價。

若是看見短期內頻繁轉手的物件，也要提高警覺。陳繼先指出，房屋買賣的總價高，消費者多會謹慎考慮後再買入，如果看見不到一年就轉手出售的房屋，很有可能是投機客聯手黑心仲介低買高賣，先以低於行情的價格買入房屋，以簡易的裝潢裝修後再墊高房價後轉售。

中古屋的選擇多，不少民眾會選擇地段好且相對便宜的舊公寓及透天厝，消費者在看屋時，最好以裝潢較少的「原味屋」為優先，才能見到房屋最真實的樣貌，如壁癌、漏水等問題。

值得注意的是，許多投機客會以低價購入瑕疵屋，再以簡易裝潢掩飾瑕疵，使一般人難以辨認真實屋況，再以「全新裝潢」、「一卡皮箱即可入住」等訴求，誘使買家用高房價入手，讓消費者不只買貴，可能還要再支出房屋的修繕費，解決漏水等屋況瑕疵。

最後，中古屋核貸成數通常會略低於新成屋，銀行為了降低放款風險，房屋鑑價時，會依據屋齡、屋況、地段與貸款人財力等綜合評估，民眾在簽約前最好先向銀行確認可申貸金額，以免在簽約後才發現貸款不足額，白白賠掉違約金。

另外像是仲介服務費、代書費、稅金與家具家電購置費等隱形成本，也是許多民眾在買房時容易忽略的，買方若是對屋況或前屋主的裝潢不滿意，也需要準備額外的裝修預算。因此消費者在購入中古屋前，須精打細算自備款與裝修金是否充裕，別被眼前房價沖昏頭，將其他花費拋之腦後。