新北中和二歲童恩恩染疫過世，送醫過程被家屬質疑有瑕疵，監察院對此立案，並前往新北市府調查，但有內部人士透露，未來調查報告提出糾正案「應該是跑不掉了」，國民黨立委洪孟楷呼籲，監察院別變成2018年促轉會2.0，以為「影射的力量最強大」？有任何的預設立場，就是正式犯案，無助於防疫、更是冷血的政治操作。

洪孟楷指出，對比攸關全國人民生命健康的入境放寬為「3＋11」事件，造成病毒大舉進入國門、成千國人死亡，監察院從去年6月初宣布立案調查後，直到今年8月才有調查報告，但花了約14個月的時間，最後還是輕輕放下，連最基本的「糾正」都沒提出。

洪孟楷表示，如今恩恩案事件，從監委突襲新北市府到現在才僅僅三天，就有消息傳出定調要「糾正」，令人質疑，是否早已射箭畫靶一條龍，就是要羅織罪名，影射新北市？

洪孟楷認為，再者，恩恩案事件爆發後，中央才火速更改送醫規定，包括嬰幼兒緊急通道、危急時可依狀況自行送醫等，代表當初的防疫指引根本模糊不清，中央未訂好防疫規定、地方怎麼遵守？

洪孟楷強調，如今疫情又再升溫，更有高達近萬國人因染疫而死亡。黑心快篩誰負責？疫苗採購單價不透明？很多孩子都走了誰的錯？這些都需要監委發揮監督制衡的力量，好好的調查！別讓外界認為監院是選擇性辦案，是要演一場政治謀殺大戲，就請先從公平的審理每個國人關心的案件開始。