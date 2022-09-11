苓雅分局員警9日凌晨看見45歲黃姓女子駕駛的白色賓士車左右偏移，於是鳴笛要求停車，沒想到黃女因酒駕心虛不敢停車，竟跑給警察追，足足開了500公尺，黃女才停車。面對員警詢問時黃女先是稱沒有喝酒，之後又說有喝威士忌，但連自己喝了多少都不知道，經酒測後酒測值高達0.95，是法定標準值0.25的快4倍，黃女依公共危險罪移送。

黃女與友人趁中秋連假之際在酒店內飲酒作樂，散會後開著白色賓士上路，成功路派出所員警凌晨3時許，在苓雅區文橫二路、苓雅一路口看到黃女在道路上演飄移戲碼，便鳴笛要求停車，沒想到黃女因酒駕心虛，不敢接受攔查，又繼續開了500公尺，員警一路利用廣播喝斥黃女停車，直到苓雅一路近仁智街後，黃女終於乖乖停靠路旁接受盤查。

黃女一下車員警便大聲詢問「為什麼要跑給我們追？」黃女連忙道歉，稱自己是沒有聽到鳴笛聲才繼續開車的，員警看不下去黃女危險的駕駛方式，喝斥黃女「小姐！你這樣真的很危險」，面對員警詢問是否飲酒，黃女先是稱自己沒有喝酒，但車內所散發的酒氣和面容通紅的黃女都明顯是酒駕跡象，經過酒精檢知器檢測有酒精反應，黃女才坦承自己有喝威士忌，但連自己到底喝了多少都忘記了，呼氣酒測後酒測值高達0.95，依公共危險罪移送台灣高雄地方檢察署。

苓雅分局表示，中秋連續假期，民眾餐敘如有飲酒，請遵守酒後不駕車之原則，請親友搭載或請代駕，切勿因貪圖一時方便心存僥倖而酒後駕車，警方將持續加強取締酒駕，杜絕酒駕行為發生，保障民眾行車安全。

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