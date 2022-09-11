卓奧特連續6場比賽轟出全壘打。（MLB臉書）

天使11日派出「王牌投手」大谷翔平對戰太空人，他5局被打1分、送出7次三振，加上「神鱒」卓奧特（Mike Trout）連續6場開轟，天使終場6比1擊敗太空人。大谷只用了79球，本來還要繼續投第6局，臨時發現右手起水泡才放棄，仍拿下第12勝、自責分率2.55。

大谷開賽有點恍神，遭到「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）首打席安打，接著暴投被跑到二壘，被葛瑞奧（Yuli Gurriel）敲回1分，然後又投出四壞保送，天使開了投手丘會議。大谷第2局暫時穩住連飆三振。

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第3局布瑞格曼（Alex Bregman）擊出二壘打，大谷在失分危機中飆出了一顆101.4英里（時速163.2公里）的火球三振掉塔克（Kyle Tucker）自行解圍。這是2008年開始統計以來，天使投手三振掉打者最猛烈的一球。之後打完第5局，太空人從大谷手中擊出6支安打，但沒能再兵臨城下。

天使第2局攻佔滿壘，加上卓奧特的3分炮單局拿下4分。卓奧特連續6戰擊出全壘打刷新隊史紀錄，儘管他的紀錄已經很多了，包括隊史最多的生涯344轟。這一轟也讓卓奧特超越隊友大谷翔平，目前34轟、總攻擊指數0.998皆是美聯第2，只落後給「法官」賈吉（Aaron Judge）。天使換投之後大谷仍以DH身分繼續打擊，但是4打數掛零，吞下1次三振。