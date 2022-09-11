22：47，計時器上，顯示的數字，我在衝向終點線前，不忘拍下遠遠的這數字。

我知道，時間很晚了，我待會要從苗栗回台北，到了台北肯定午夜以後了，梳洗完畢，不會有體力再紀錄什麼，但這數字會說話，拍下它，表示「苗栗山城星光馬拉松」，我確實是在星光下，完賽了！

這是一場補賽概念的馬拉松。被軒嵐諾颱風干擾，從9/3改到9/9補賽。中秋節連假第一天，你可以想見，這場馬有多不容易。

我從台北，上午11點便出門了，趕到新竹，跟跑友小蘇會合，再一塊前往苗栗的跑場。沿路塞車不在話下，下午三點出頭，我們出現在跑場，工作人員正忙碌的準備賽事服務。

隔天凌晨，我返抵台北，給小蘇發了簡訊：到台北了，勿念。時間是00：58。我匆匆梳洗過，還好沒有吵醒妻小，餓著肚子，先睡了。時間差不多是兩點左右。

清晨，五點多，醒來，真是餓醒的。但小說家海明威在《巴黎，流動的饗宴》裡，曾記錄下，他稿費前不巴村後不著店的困窘時，「飢餓」狀態，讓他保持的腦聰目明。

趁著電鍋蒸煮兩粒包子（大會提供的完賽點心），我記下自己這一馬，特別的心情。

對我這目前為數不過21馬的嫩咖而言，每一場完賽的馬，其實心情「都很特別」，不像昨晚一路加油打氣陪我完賽的小蘇，早就兩百多馬了，他根本不可能記得每一場完賽的心情。

苗栗山城星光馬，是我第二場，從日光耀眼，跑到星夜沉沉的馬拉松，上一次，是2020年，疫情中，跟岑永康、沈方正三人聯手，完賽鐵人三項，他們參加游泳、自行車，我負責全馬42K。那也是一場「天昏地暗」「日以繼夜」的賽事，清晨天微亮，永康就下水，下午四點多之後，我從方正手上接下接力信物，就直直跑進暗夜，才聯手完賽。好玩嗎？太好玩了，咱們弎，決定明年2023年再來一次！

苗栗山城星光馬，能完賽，對我「意義重大」。我在五月間，跑完苗栗原鄉祕境泰安馬之後，全馬累積20場，非常開心，總想：之後就是衝向百馬的另一里程碑啦！

很抱歉，那場馬，我染疫了！之後，又長新冠了，感染帶狀皰疹。足足快有兩個多月，無法好好練跑，原先計畫在六七八月，天氣最窒悶，最炎熱的夏季，安排好的幾場馬拉松，藉以鍛鍊自己在大量流失水分的壓力下，完賽馬拉松意志力的訓練，全部泡湯！

我那美麗的太座，嚴禁我去跑馬！唯一她通融的一馬，卻是真武山超馬，因為我告訴她：員外段王爺的三百馬，我答應要陪跑。

可是天下事，不會都像勵志電影很勵志的，那場馬，我高估了自己三個月沒有好好以賽代訓的磨練，亦低估了真武山起起伏伏的跑馬地型，果然，我慘到爆！十八公里後，完全失控，結果是讓主辦單位找人載我脫離現場的。你可以想見我有多沮喪，沮喪到爆啊！

還好，這期間，我也忙著要讓新書《李後主事件簿》順利出版，沮喪之餘，一邊繼續練跑，一邊忙著出書（你看，我又在藉機打書了，哈哈，沒錯，請上博客來網路書店，支持一下吧！）

軒嵐諾打亂了賽事，但主辦單位決定中秋節連假第一天補賽，我當然要到，承蒙愛妻點頭，我去了，我跑了，我完賽了，成績很爛，但我完賽了，套句以前引用過的一本暢銷書名：姿勢不好看，但上籃得分了！

我又姿勢不好看，但跑完了我的第21馬。開心嗎？當然，終於在第20馬於五月下旬完賽後，拖到九月初，才再下一城，這近三個半月的等待，挫折，焦慮，不是愛跑馬的人，很難體會。

千里之行，始於足下。跑馬，是一場又一場的累積。初馬之後，別以為，第二馬理所當然，錯了，理所不當然的可能性，是很高的。然而那些跑馬界的高人，哪位，不是一馬接一馬的，才有三十馬，六十馬，一百馬，兩百馬的驚人成就呢！

我說，他/她們是神人級，絲毫不誇張。累進到百馬的跑者，馬場上，有什麼狀態，他們不了的？！也唯有他們，會願意在你跑得要死不活，臉上露出痛苦表情的時候，他們會幽幽的，蜻蜓點水似的，在你耳畔說：哎呀，我以前也是這樣的，很痛苦，但不要放棄啊，走也要走完！

然後，你知道他們有百馬，兩百馬，三四百馬的紀錄⋯⋯你能不堅持嗎？很尷尬啊。

謝謝跑馬界的「苗栗林志玲」，鼓勵我跑這一場；謝謝跑友小蘇，每次都要我先去新竹，把車停在他家，再載我一塊去新竹苗栗地區的馬拉松，好讓我不浪費體力（噢對了，他知道竹中畢業的我愛極了新竹貢丸，不時送我一包，這次又送了）；謝謝學長Paul深知這場馬對我的意義，特別加油打氣送我一瓶威士忌（恭喜他這場完賽51馬）；謝謝台中知名的跑者，徐英哲醫生，後半馬時，替我似乎要抽筋的小腿按摩（天啊，他名醫吔，平常要收費的啊！）；謝謝鍾老師，謝謝照和兄，謝謝艾將美眉，沿路的激勵；謝謝在他臉書寫了貼文的古文廷，他說最後幾公里，要不是看我一路跑，他不會堅持到底，害我很意外的感動，原來我這種「軟腳咖」也能鼓舞人噢！

完賽苗栗山城星光馬後的清晨五點多，餓醒的我，記下這些心情，希望也能鼓舞你，在漫漫的人生馬拉松舞台上，試著往前，一馬接一馬的，完賽，累積，最終達陣你的目標，雖然不免有棄賽，受傷，因故不能出賽的種種可能，但人生若無種種意外的可能（可能之喜，可能之悲），那又何來我們奮進而後喜悅、激動的握拳之姿呢！

終點線前，總是要一路掙扎，一路向前的。2022年中秋節大家幸福。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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