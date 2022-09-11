新北市永和、中和警分局配合警政署，於昨（10）日夜間起執行擴檢。（警方提供／李奇叡新北傳真）

正值中秋連假，警方維護治安不停歇，新北市永和、中和警分局配合警政署，於昨（10）日夜間起，針對轄區治安要點，及青少年易聚集之營業場所、路段，實施擴大臨檢，確保社會安寧，也為即將到來的選舉建構優質治安環境。

永和分局長陳保安昨晚9時30分，在分局親自主持聯合勤教，指示針對轄內大型KTV、棋牌社、撞球場等場所執行區域性閉鎖式臨檢勤務，並強力臨檢查察網咖、PUB，勸導青少年防止酒後聚集、滋事，並在轄區重要聯外道路交通要道及聯外橋樑，同步規劃執行區域聯防擴大路檢。

陳保安表示，有鑑於近年來幫派圍事危害國人甚鉅，永和分局配合署頒全國性擴大臨檢時段，透過區域性閉鎖式擴大臨檢及強力路檢作為，落實勤務執行，提高見警率，全力強化打擊不法犯罪、淨化治安環境，展現警察維護治安決心，也為即將到來的選舉，建構優質治安環境，。

中和分局長李建廣則說，連假期間中和警方用行動來展現警察對執法的決心與態度，因此，針對整肅街頭暴力、防制酒駕、飆車行為等，都規劃綿細勤務主動出擊，絕不允許任何暴力、挑釁行為。