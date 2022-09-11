桃園區籃球社區聯賽11日登場，前籃球國手陳祖烈負責拋球，國民黨桃園市長參選人張善政和副議長李曉鐘跳球。（蔡依珍攝）

張善政和前籃球國手陳祖烈11日受邀參加「桃園市桃園區籃球社區聯賽」。（蔡依珍攝）

支持者搶著跟張善政和前籃球國手陳祖烈要簽名。（蔡依珍攝）

張善政和前籃球國手陳祖烈11日受邀參加「桃園市桃園區籃球社區聯賽」。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政11日受邀為桃園區籃球社區聯賽活動開球，身高180公分的他笑說自己手癢，也想要下去比畫兩下，見到前籃球國手陳祖烈，也化身小球迷分享當年看球賽的樂趣，他大讚籃球是值得提倡的運動，未來會將桃園打造成宜居的健康城市，提供非常幸福的運動環境，並期許選手藉比賽精進球技，為桃園甚至為國爭光。

張善政和前籃球國手陳祖烈11日受邀參加「桃園市桃園區籃球社區聯賽」，張善政見到陳祖烈，搖身成為小球迷，分享當年在電視上收看籃球比賽的緊張氣氛，笑說台灣籃球國家隊在亞洲是數一數二，陳祖烈當年在球場上叱吒風雲，非常亮眼，每次比分落後，就巴不得陳祖烈趕快上場，見到陳上場就會覺得踏實，絕對可以贏回來，如果陳在場上，就會一路領先到底。

張善政表示，自己個子不矮，在學校也常常打籃球，看到大家在球場上熱身，自己也會手癢，想要下去比畫兩下，他讚籃球是值得提倡的運動，藉籃球比賽可以健身，也可以讓球友們相互切磋球技，培養出打籃球的興趣及愛好，他也期待參賽的選手朋友，將來能夠走上類似陳祖烈的路，在球場上替國家爭取榮譽。

張善政強調，未來上任之後會努力將桃園打造成一座宜居又健康的城市，讓民眾可以在桃園落地深根，工作、就學無虞之外，也要提供幸福的運動環境，提倡籃球等各類型的運動項目，展現桃園鄉親的活力，讓桃園成為名符其實的微笑之都，國門之都。