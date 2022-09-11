台北市長柯文哲日前批民進黨台北市長候選人陳時中不懂市政，雖然國民黨立委蔣萬安過去在立法院叮了他兩年，還是「蚊子叮牛角」。對此，陳時中今天反嗆柯P先把自己事情做好，近期大家對於城市博覽會多所質疑，「我想他也應該要有適當的回應」。

陳時中今天赴北投慈生宮參香，並體驗唭哩岸打石文化及導覽，由於競選對手國民黨的蔣萬安和民眾黨支持的黃珊珊日前都曾先後來過北投，媒體詢問是否是「回防北投」？

陳時中表示，北投這個地方有豐富的文化，我們來就是來享受這裡的文化和宮廟之美，以及前人留下來的遺產，這也沒有什麼回防的問題，因為他和北投的鄉親原本互動就非常的緊密。

他說，今天到慈生宮是來參拜，希望我們五穀豐收、疫情早退、經濟振興，並且來關心未來的文化傳承，這些都是非常重要的事情。

對於柯文哲批評陳時中不懂市政，在衛福部長任內時，雖然國民黨立委蔣萬安過去在立法院叮了他兩年，還是「蚊子叮牛角」叮不動。

對此，陳時中反批柯文哲，即將要卸任，希 望他把最後幾個月的事情做好，以表示有盡責，近期大家對於城市博覽會多所質疑，「我想他也應該要有適當的回應」。