黃珊珊赴東門市場拜票 巧遇陳佩琪加油打氣

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天一早到東門市場拜票，由民眾黨台北市議員參選人吳怡萱先到場，台北市長柯文哲妻子陳佩琪恰巧路過買菜，並特意等待黃珊珊到場，為黃珊珊打氣。陳佩琪說，剛好他們來到她的地盤，可以當地陪陪他們，不會刻意做選舉工作，但可以路過加油打氣。

黃珊珊今天前往東門市場，吳怡萱先到場，不久後「巧遇」自稱來買菜的陳佩琪，兩人則一同等候黃珊珊到場，最後陳佩琪、黃珊珊握手交談後，陳佩琪先行離去，未陪同黃珊珊掃街。黃珊珊受訪時稱，陳佩琪一直都很支持、很照顧她，她希望更多人來幫忙。

媒體詢問陳佩琪，未來有機會幫民眾黨小雞或是黃珊珊掃街拜票嗎？陳說，不會啦，她今天正好遇到吳怡萱、黃珊珊，在她的地盤活動，當然可以當地陪陪他們，但她本身有一些負擔滿重的醫療工作，不會刻意做選舉工作，路過幫幫他們加油打氣，會盡可能做到。

外界解讀，民進黨猛攻柯文哲是為了損黃珊珊，陳佩琪表示，柯文哲就是自己要去應付，不曉得他遇到什麼困難，反正人做什麼事情都會面臨到很大的困難，他如果覺得這方面是他的困擾，以他這麼認真聰明的個性，一定會自己解決，她相信柯文哲的能力跟認真度。