昨（10日）中秋節，水星正式加入逆行行列，與冥王星、土星、木星、海王星、天王星形成6星共逆，為每個星座帶來不同影響。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，天蠍座、摩羯座、獅子座、水瓶座、雙魚座、雙子座在六星逆行期間不但無災，還有喜氣相隨。

第六名、天蠍座

9月金星待在天蠍的人際宮位，你的人際關係開始大好，揮別前陣子的低迷運勢，你變得特別迷人，就連桃花運都像倒吃甘蔗一般順利。單身的天蠍，約會對象對你的追求更加積極，從前的舊識、工作上的同事也可能對你表達愛慕之意；有伴的天蠍，你的伴侶像是突然開竅一般，主動規劃約會行程，甚至送給你驚喜禮物，使你忘記先前的愛情煩惱。

第五名、摩羯座

9月火星進駐摩羯的工作宮位，過去半年來你一直感覺力不從心，即使有好的想法也缺乏可以落實的契機與資源，如今進入初秋，火星為你帶來行動力與運籌帷幄的好運氣，你將得到主管的賞識，在職場上呼風喚雨，並且擁有好的資源，贏得眾人矚目，不妨多與身邊的同事一起吃飯或喝下午茶，說不定可以獲得更多支持的力量。

第四名、獅子座

9月金星高照獅子的財帛宮，延續著金星在命宮的好運氣，你的財運亨通無法擋，吉星的幸運能量為你迎來財氣十足的合作專案、工作邀約、創業計劃，你的帳戶一下子就湧入大筆資金、薪資酬勞，就連買個彩券都能中獎連連，記得感謝財神眷顧你的好運氣，用點盈餘做些公益慈善，或是學習能讓你更致富的技能，延續這份財氣與好運。

第三名、水瓶座

9月金星照拂水瓶的資源宮位，已經有好一段時間，你在工作崗位上為部門爭權奪利，以獲得更多資源來展開項目，搞到原本不沾鍋的你也染上一身腥，心力交瘁，身體與心理開始出現小毛病，如今進入初秋，主管終於同意投入更多資源以及資金，甚至讓你掌握大權，壓在你心上的大石總算能放下，心理壓力一減少，身體也跟著輕鬆起來，建議趁著年底前為自己預約身體檢查，掌握健康！

第二名、雙魚座

9月金星在雙魚的關係宮位加持，在過去的一段時間裡，你的愛情似乎停滯卡關，剪不斷理還亂，如今金星能量鬆開了這團緊揪的線頭。有伴的雙魚，過去可能和對方發生口角冷戰、互不聯絡，如今有機會重修舊好；曖昧中的雙魚，有望確認對方的心意，順利交往；單身的雙魚，有人替你介紹對象，為你乾涸已久的心注入一股暖泉，你的周圍將充滿浪漫的氣息。

第一名、雙子座

9月火星造訪雙子的命宮，整個人戰鬥力破表、能量滿滿，這段期間你的能力以及執行力將達到前所未有的巔峰，就連貴人也是一籮筐的隨侍在側，為你提供所需要的資源，如果有放在心裡很久的願望、籌劃已久的工作、想要對誰告白卻苦無機會，好好計劃一下該怎麼去執行，儘管放開手勇敢爭取，天助人助加上自助，你會在這個秋天心想事成。