員林警分局村上派出所同仁、鐵路警察等，也連續3天在現場協助指揮交通。（吳建輝攝）

台鐵一線人員，連續3天在現場協助疏導民眾交通。（吳建輝攝）

台鐵計軸器發生故障，從8日起受影響車次共有396列，超過7.7萬旅客受影響。（吳建輝攝）

台鐵計軸器發生故障，從8日起受影響車次共有396列，超過7.7萬旅客受影響，當地民眾表示，從來沒有見過這種情況，這三天看到許多辛苦的台鐵人員進出、還有警察協助指揮交通，他們都很無辜，認為台鐵是百年大業，最近的表現大家都看在眼裡，台鐵真的要檢討。

台鐵員林至花壇路段因計軸器、電纜故障導致柵欄、號誌異常，台鐵漏夜搶修終於在11日搶通，目前全線順暢運行，不過究竟什麼問題讓台鐵故障這麼久，根據台鐵表示，是因為訊號干擾，導致計軸器受影響，包括柵欄、號誌等都出現異常，是這起故障發生主因。

不過聽在民眾耳裡，卻不這麼認爲，住在中正西路平交道旁的民眾表示，這3天看到很多辛苦台鐵人員進出查修，還有村上派出所的警員，頂著烈日從早站到晚協助指揮交通，台鐵高層就像觀光一樣，到現場來走一走看一看，根本沒用。

民眾表示，台鐵的說詞是說剛好遇到設備使用年限到了，必須要查修更換，雖然我們不懂交通這種專業的東西，但聽在民眾耳裡，這就是政府、公家機管的推託之詞，他認為台鐵是百年大業，有許多詬病、陋習應該要去檢討，不然不可能弄這麼多天弄不好。

如果是如此重要的東西，不可能沒有備品，還要拜託國外原廠技師、調度零件，確實是有點誇張，真的是有史以來第一次遇到，大家都希望台鐵更好，不過還是必須肯定一線辛苦的查修人員，感謝他們的付出與努力。

根據台鐵應變中心統計，9月8日受影響車次有127列次、3萬9300位旅客；9月9日影響132列車次、1萬9200旅客；9月10日影響137列次、1萬8749位旅客，3天共累計影響396列次，7萬7249位旅客，台鐵表示，凡列車誤點達45分以上，對號列車可全額退費，電子票證旅客當次乘車免扣款，定期票延長使用期限一日。