玖壹壹推出新歌〈BROMAN〉MV。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹左起春風、洋蔥、健志。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹左起健志、洋蔥、春風。（混血兒娛樂提供）

本土天團玖壹壹9月11日成軍13年，推出新歌〈BROMAN〉以最近火熱的NFT結合音樂將在今日凌晨於各大數位平台上架，唯一與現狀區塊鏈產業不同的是玖壹壹以限時限量5353隻、BROMAN NFT 免費送歌迷，只要鎖定在9月12日中午12：00上線的〈BROMAN〉 MV中掃描QR code 就有詳細資訊。

〈BROMAN〉這首歌的創意發想來自於：把所有支持他們的人都當作兄弟，以及形容新世代的年輕人，有著更多元化的想法，哪怕是各行各業都可以非常有態度，才以造字的方式取名BROMAN！

MV在玖壹壹發跡地台中市拍攝，MV開始以大量動畫視覺呈現虛擬「中台市」，以嘻哈精神詮釋最真實的兄弟感，大量的城市穿梭感結合台中市的街景，MV後半段找來玖壹壹的好友助陣，強調BROMAN的精神，細節上的動畫，包括項鍊、手錶、地方特色小吃等等，都來自於玖壹壹在設計NFT上的特色物件，並採用空拍機拍攝越野機車畫面，這也是平時健志喜愛的戶外極限，三人看到MV完成品稱讚：「真的是太炸太帥了，有水準的MV。」

歌曲和NFT都命名為〈BROMAN〉最主要是結合在地文化、展現獨有風格，特別是自創「中台虛擬城市」，透過虛擬情境對唱呈現一群志同道合的年輕人共同為了夢想打拼，也將Web 3.0共同完成無限可能，這城市結合了特有的文化背景作為發展，是一座娛樂產業蓬勃發展的都會城市，只要你敢在這個城市裡放手一博，就能成為人中之龍。健志分享玖壹壹成軍13年來最大的榮耀時刻：「就是還在做自己喜歡的事！」他認為，「不偷不搶把歡樂愛分享給歌迷」；在地化經營非常成功的玖壹壹覺得台中的特色是路大、房子大、人的心胸也寬大。

而這次NFT也是藝人首次以Free Mint的方式贈送給所有歌迷，這是玖壹壹成軍第13年獻給歌迷的收藏品，希望未來能夠持續與歌迷不斷突破自我，向夢想邁進。