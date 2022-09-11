國道公路警察局第八大隊攔查誤闖國道的重機車主，當場製單開罰。（國道公路警察局第八大隊提供／曹婷婷台南傳真）

1輛黃牌大型重型機車今天早上9點行駛於國道3號南向新化段外側車道，警方出動2輛巡邏車攔查，重機車主供稱「導航把我引導上國道」，強調不是故意騎上國道，警方當場依規定製單開罰，並由拖吊車將重機拖下交流道。

國內大型重型機車逾20萬輛，車主爭取上高速公路超過10年仍未獲政府同意，今年7月間，大型重機車友更曾發起「94要上國道」的全台串聯爭取路權活動，但警方也重申，只要違規就取締的執法決心。

國道公路警察局第八大隊指出，今早這起重機騎上國道的駕駛為中年男子，被警方攔查後，雖然嚇了一跳，但配合度很高，強調自己不是故意騎上國道，而是開啟導航模式卻被引導上國道，發現誤闖後也一直想趕快找交流道下行，結果騎了20多公里就被警方攔查。

警方當場依規定製單開罰，同時也呼籲，依據道路交通管理處罰條例33條第4項(不得進入高速公路而進入者)及92條第7項規定，汽缸排氣量550立方公分以上大型重型機車在高速公路行駛未經公告允許路段，處駕駛3000元以上、6000元以下罰鍰，並記違規點數一點。

國道警方表示，平均每月都有1、2起重機上國道的事件發生，經攔查開單，發現駕駛幾乎都是「誤闖」，研判與騎士習慣使用汽車導航模式，未改成機車模式有關。警方也呼籲，重機騎士勿以身試法，如果刻意騎上國道且拒絕稽查處罰，待調查事證確定，會再加開1張拒絕稽查罰單，且拒絕稽查最高可罰3萬元，並吊扣駕照6個月。