學生編織設計出的特色創客作品。（新北市教育局提供）

響應聯合國永續發展目標SDG10減少不平等的理念，新北市教育局攜手幅新手織產學合作，提供德音國小特教生產學入班職場學習體驗，由創客老師製作特教輔具，協助孩子編織設計出獨一無二的小杯墊、多功能背包。

教育局長張明文表示，新北市長期推動創客教育，培養孩子面對問題、解決問題的能力。創客社群學校運用所擁有設備，動手實作解決問題，回饋給社會，並透過與幅新手織產學合作，讓特教生在學習及玩樂的過程中也能擁有相同學習機會，更能從中獲得自信，學會技能，未來都能走出自己的一條路。

幅新手織帶領孩子們從認識織布機開始，依序學會操作技能，讓學生嘗試動手實作，先以不同毛線設計多彩繽紛的小杯墊；接下來的進階三堂課程中，更教導學生們設計可以背在身上的小多功能背包，如悠遊卡包、零錢包、鑰匙包等，最後再用流蘇繞線器做成背袋繩並完成縫合。

創客團隊老師蕭景隆表示，為讓學生在操作上無障礙，設計編織板上下交替放置，並搭配梭子左右穿梭，才能順利完成編織，且依據學生編織情況，結合Arduino開發板及感測器，創作出語音與燈號提醒的輔助系統，使學生能透過提醒得知目前編織的進行步驟，以語音與燈號來提醒下一個動作，輔助學生順暢的完成作品。

教育局指出，新北市自2014年底推動創客教育，以實作、創意、整合及自學的四大理念，秉持「新北創客123」口號-「1個idea、2人一起動手做、三五好友齊分享」，更希望創客能讓特教孩子也能夠盡情發揮想像力，「想得出來，就做得出來」，實踐新北創客精神，新北市也是唯一縣市獲得親子天下創新100中以「新北創客社群」獲獎殊榮，期望新北學子從小發揮創新想像力，聚集更多創新能量，讓新北市透過教育成為全國唯一全面推動的新北自造城。