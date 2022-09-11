桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天出席行程，提到民調是否微幅領先？鄭文燦說，微幅領先1、2％，會步步為營。鄭運鵬則說，參選剛好1個月，當初就說是來擴大領先，會繼續努力。

鄭文燦、鄭運鵬今天出席黃姓宗親會總會會員代表大會，鄭文燦說，每兩周會做一次內部參考的民調，鄭運鵬支持度確實穩定上升，一點都沒有落後。目前是微幅領先1、2％，不過還在誤差值範圍內，所以會步步為營，把領先的差距拉開。鄭文燦也說，陪同鄭運鵬在中秋節時，到各個地方參加活動，都可以發現鄭運鵬地方支持度、歡迎度都蠻高的，希望透過一步步一腳印競選，讓支持者凝聚。

鄭運鵬則說，一開始接棒參選就跟大家報告，雖然有轉折，但是是來擴大領先的。且從各媒體公開民調，跟內部民調，發現趨勢的確是這樣。他又說，參選剛好滿1個月，對於市民接受度跟目前選舉進度，都有按部就班。鄭運鵬強調，在鄭文燦兩屆好成績下，相信會逐一看見市民的認同。而選舉如果有拉鋸、拉開，是很合理的發展。自己心態上，每天都是當作打平、落後一點點心態，積極跟團隊共同努力。

因鄭運鵬明顯喉嚨沙啞，他說，身體還在適應，還是需要按著喉嚨講話，相信一下子就會好了。鄭文燦則說，請鄭運鵬致詞稍微講短一點，由他來推薦。鄭文燦也說，這樣的競選活動，雖然很熟悉，不過中秋連假3天確實早上到晚上活動一個接一個。