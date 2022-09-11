藝人馬國畢2013年因沉迷職棒簽賭欠下近5千萬債務，為了還錢他賣房、開UBER，再經營早餐店、炸雞店等副業，現在還接演台8劇，為了直播養粉專他認了去夜市擺攤並在臉書分享自己近況。

馬國畢近期除接演台8戲劇有收入穩定外，為了不浪費任何賺錢機會，也靠直播叫賣賺錢，被小甜甜稱為「叫賣天王」，他透露雖目前疫情影響收入，但債主都是朋友，還是希望能盡快將債務還清，且坦言有和債主們協商，目前債務不到800萬。

馬國畢為積極清償債務，放下藝人包袱開始在饒河街夜市擺攤，未料在搬貨架時，不小心弄傷手掌而噴血，使他求生之路增添小意外；他也透露在夜市擺攤效果不如預期，接下來打算往菜市場發展，同時宣傳粉專新名字「康樂隊」，養好粉專後可在上面賣健康食品。

同樣是身陷債務的澎恰恰和汪建民，馬國畢曾喊話：「欠錢的日子很不好受。」有機會可以邀澎恰恰、汪建民一起直播賺錢，而目前澎恰恰2.4億已還完，剩下親友約1500萬債務，澎恰恰則透露，這一年多來，因為自己債務問題引起熱議，浪費社會資源實屬不該，感謝林秉文總裁實行承諾，處理了大部分的債務，但強調「屬於親朋好友這個區塊，不宜麻煩林總裁。」