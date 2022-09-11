中央氣象局今上午針對中颱「梅花」發布海上警報，海巡署第一二岸巡隊已派員針對花蓮縣政府公告警戒區域拉設封鎖線，勸導及防止民眾進入。（海巡署第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天是中秋連假最後一天，蘇花路廊北返車流上午陸續湧現，車多情形恐持續至晚間才會緩解，公路總局依過往連假疏運交通趨勢研判，今整天北上車流將逾1.8萬輛次。另，今起東部海域將受中颱「梅花」影響出現較大浪潮，海巡署第一二岸巡隊已派員針對花蓮縣政府公告警戒區域拉設封鎖線，勸導及防止民眾進入。

公路總局指出，蘇花路廊截至今上午10時，宜蘭往花蓮南向車流量為1468輛，花蓮往宜蘭北向為3668輛。旅行時間部分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約98分，經台9丁線則約125分。

公路總局表示，蘇花路廊北返車流已於上午10時後湧現，每小時車流量約1206輛，接續車潮可能會持續至下午或夜間，且依過往連假疏運交通趨勢研判，預估整天的北上車流將逾1.8萬輛次。

公路總局也盤點蘇花路廊沿線北上易形成車多壅塞路段，包含崇德路段、仁水隧道、蘇花改中仁隧道北口至和平端、觀音谷風隧道、南澳市區、新澳隧道至蘇花改東澳端等，呼籲請用路人及早做好行程規畫，避開壅塞路段及時段。

另，中央氣象局今上午8時30分對中颱「梅花」發布海上颱風警報，花蓮縣府隨後也公告劃定「本縣海岸、海港及港埠」為警戒區域。

第一二岸巡隊表示，編組人員已針對縣府公告警戒區域，拉設封鎖線，勸導及防止民眾進入，並採定點及機動方式，於磯崎海水浴場、七星潭及石梯坪等沿線民眾易觀浪熱點，以各式廣播器材，對觀浪民眾進行勸離工作。

第一二岸巡隊呼籲，發布禁（限）制公告期間，民眾擅闖管制區域且經勸導不離去者，可依違反災害防救法，處5萬元以上25萬元以下罰鍰。